هل تغيب اللحوم عن موائد العراقيين في رمضان؟

الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم بالعراق ينذر بغيابها عن موائد المواطنين خلال شهر رمضان.

الأسواق العراقية سجلت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار اللحوم بنسبة 36%، مقارنة بالعام 2020 إذ وصل سعر الكيلو منها حاليًا إلى 25 ألف دينار.

وبعد هذا الارتفاع الكبير تهدف وزارة الزراعة العراقية إلى وصول أسعار اللحوم إلى مستوياتها السابقة.

ويأمل عراقيون في ظل هذا الارتفاع أن يكون قرار فتح باب استيراد الأغنام والعجول بعد وقف دام 20 عامًا، وخفض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 50% ملاذًا لهم خلال شهر رمضان لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم وتوفيرها في الأسواق.