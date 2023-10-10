هل تحصل إسرائيل على نصيب أوكرانيا من الدعم العسكري الأمريكي؟

تل أبيب ستأخذ نصيب كييف من الدعم الأمريكي.. هي توقعات روسية لما يحدث في الصراع الأخير..

حيث أشار خبراء روس، لـ"إرم نيوز"، إلى أن استمرار التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيذهب بالمنطقة إلى مراحل خطرة وقد يصعب حلها مستقبلًا.. وبالتالي هذا التصعيد سيكون له تأثير على الدعم العسكري الغربي لكييف مقابل دعم تل أبيب.. في هذه الجبهة الجديدة التي فتحتها الفصائل الفلسطينية مباغتةً على إسرائيل، ويبدو أنها بحاجة كبيرة للدعم من قبل الحلفاء الغربيين الذين لن يتوانوا عن تقديمه لإسرائيل، وبالتالي هذا سيؤثر على مقدار الدعم المقدم لكييف حتى لو أنه لن يتوقف.

وأوضح الخبراء الروس بأن "الصراع في أوكرانيا يختلف تمامًا عن الصراع في غزة، من عدة زوايا، فأهداف المعركة مختلفة وعمر الصراع طويل، وهناك تجارب كثيرة نجحت فيها الوساطات لوقف التصعيد، لكن في أوكرانيا يقاتل حلف الناتو روسيا، وكييف مجرد أداة في هذه الحرب، وليست طرفًا مستقلًا".

وبالتالي الدعم وطريقته مختلفان بين إسرائيل وأوكرانيا، حيث تتلقى تل أبيب دعمًا طويل الأمد منذ تأسيسها، وهناك تعاون عسكري كبير مع واشنطن.. وربما تحرك البارجة الأمريكية الأضخم في العالم جيرالد فورد باتجاه إسرائيل أبلغ من أي كلام.