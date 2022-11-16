بطل كشري التحرير .. من الشهرة للسجن

القبض على بطل واقعة كشري التحرير، الذي كان حديث وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا.

عامل النظافة ويدعى محمد عادل، اشتهر بعد انتشار مقطع فيديو، أثناء طرده من محل كشري بالقاهرة. حيث حصد تعاطفا كبيرا، بل وتلقى عروضا لتناول الطعام مع مشاهير. وظهر في برامج تلفزيونية.

بعدها تفاجأ المصريون بالعديد من مواقفه اللافتة، فمرة يذهب لعزاء شخصيات عامة رفقة بودي جارد، وأخرى، يظهر مع مذيعة قيل إنه خطبها. فضلا عن عقود لتقديم برامج وإعلانات. وكذلك أغاني.

وها هو يتم القبض عليه، لتنفيذ أحكام قضائية صادره ضده، بتهمة قتل خطأ، في حادث بمنطقة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى حكم تبديد.