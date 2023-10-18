هكذا تستخدم إسرائيل هواتف سكان غزة في رصد حركة النزوح

إسرائيل تستخدم هواتف سكان قطاع غزة لرصد حركة النزوح من الشمال إلى الجنوب.. هذا ما أكده تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

التقرير أوضح أن غرفة تحكم تابعة لقاعدة للجيش الإسرائيلي يجلس فيها خمسة جنود أمام شاشات كمبيوتر ضخمة، وذلك لمتابعة عمليات نزوح مئات الآلاف من سكان غزة اعتمادًا على تعقب بيانات نحو مليون هاتف.

الجنود الموجودون في القاعدة الإسرائيلية، وفق الصحيفة، يجلسون أمام شاشات لخريطة تكشف تحركات المواطنين من الشمال إلى الجنوب، باستخدام بيانات يتم جمعها من أكثر من مليون هاتف خلوي؛ ما يجعل الجيش الإسرائيلي قادرًا على معرفة الأعداد التقديرية للنازحين.

الصحيفة بينت أن بعض الأحياء تظهر على الشاشات باللون الأحمر وأخرى بالأبيض، في إشارة إلى أن غالبية السكان لا يزالون فيها، بينما كان هناك عدد متزايد من المناطق باللونين الأخضر والأصفر، في إشارة إلى أن معظم سكان تلك المناطق قد غادروا منازلهم.

جنرال إسرائيلي قال للصحيفة إن هذا النظام ليس دقيقًا بنسبة 100 في المئة إلا أنه يكشف معلومات يحتاجون إليها لاتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن الألوان تقول ما يمكن فعله وما لا يمكن.

وكانت مطالبة إسرائيل الفلسطينيين بمغادرة شمال غزة والتحرك جنوبًا أثارت قلق مصر التي اعتبرتها محاولة لدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى أراضيها.