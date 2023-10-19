من هو المستفيد الأكبر من الحروب في العالم؟

صراع إسرائيل وحماس الحالي، وحرب روسيا وأوكرانيا الممتدة منذ قرابة السنتين، وتحرك الصين نحو ازدهار صناعة الأسلحة، كلها أسباب جعلت من شركات الأسلحة الدولية الرابح الأكبر من هذه الصراعات، ومن قبلها الولايات المتحدة التي نالت فرصة لا تُعوض من أجل بناء علاقات عسكرية أوثق مع دول عدة، بحكم أنها أكبر مصدرة للأسلحة في العالم، حيث تسيطر أمريكا على ما يقدر بنحو 45% من صادرات الأسلحة العالمية، أي ما يقرب من خمسة أضعاف أي دولة أخرى.

يقول تقرير نيويورك تايمز، إن الإنفاق العسكري العالمي العام الماضي على الأسلحة والأفراد والتكاليف الأخرى بلغ 2.2 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة وفق إحصاء لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ومن المتوقع أن يصل هذا الإنفاق إلى 241 مليار دولار العام المقبل، أي بزيادة قدرها 23 في المئة عن العام الماضي.

ليس كبرى الدول فقط، فبحسب الإحصائيات هناك طلبيات بمليارات الدولارات معلقة من دول أوروبية وآسيوية كالهند وإندونيسيا مثلًا، ويحرّضها على هذا التدعيم المتزايد للصين في أسلحتها، كما أن بولندا على سبيل المثال تعمل جاهدة لتسليح نفسها خشية تصعيد روسي محتمل في أي وقت، وقد مُنحت منذ يناير الماضي الحق في شراء أسلحة بقيمة 41.7 مليار دولار من أمريكا، بما في ذلك أنظمة الصواريخ HIMARS وHellfire من شركة لوكهيد مارتن، بينما توصلت العام الماضي إلى اتفاق بقيمة 14 مليار دولار مع كوريا الجنوبية وهي تخطط لشراء ما يصل إلى 1000 دبابة و48 طائرة مقاتلة و672 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع، حيث إن هذا الطلب لبولندا وحدها يفوق عدد جميع الدبابات الموجودة الآن في جيوش ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مجتمعة.

سأحمي حدودي بالمال والعتاد، حل وجدت فيه دول عدة سبيلًا لاستباق الدفاع عن نفسها مع حروب باتت تنشب في ظرف ليلة وضحاها، وسط إقبال غير مسبوق تاريخيًّا لاقتناء الأسلحة على اختلاف أنواعها، ما يزيد بطريقة أو بأخرى احتمالية نشوب الصراعات والحروب.