"خادم الأسرى".. من هو أكرم سلامة الذي اغتالته إسرائيل؟

"خادم الأسرى".. أمضى 22 عاماً من عمره في السجون الإسرائيلية.. أُطلق سراحه ضمن صفقة جلعاد شاليط عام 2011.. إسرائيل تغتال القيادي في حماس أكرم عبد الرحمن حسين سلامة فمن هو؟

الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" قالا في بيان مشترك إن قوات الأمن قتلت أكرم سلامة، ووصفته بأنه قيادي بارز في جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، إذ شغل عدة مناصب رئيسية منها رئيس منطقة خان يونس، وكان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات في إسرائيل.

وسلامة يبلغ من العمر 51 عاماً، وهو أسير فلسطيني سابق في السجون الإسرائيلية، وجرى إطلاق سراحه ضمن ما يعرف بصفقة جلعاد شاليط عام 2011، وقضى 22 عاماً من عمره في السجون الإسرائيلية من أصل 30 عاماً هي مدة محكوميته.

حاصل على شهادة التمريض ويلقب بـ "خادم الأسرى"، وكان مسؤولاً عن صحة الأسرى في سجن الرملة، كما أنه شقيق القيادي في الجناح المسلح لحركة حماس، الأسير حسن سلامة، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد 48 مرة، بعد أن رفضت إسرائيل الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011.