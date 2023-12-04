أوبئة وأمراض.. مخيمات غزة وجرح لا يلتئم

غزة والخيم، قصة ألم يعيشها الغزيون أجسادا دون روح، وهم يعلمون جيدا بأن يومهم وإن مرّ على خير فغدهم غير مضمون.

الوضع كارثي، توصيف رومنسي لحال الغزيين في خيمهم، فماذا إذًا عن التوأمين ريان وراكان اللذين ولدا بمرض ضمور العضلات وبدآ علاجهما المثمر قبل الحرب ثم انتكست حالهما بعد هذا النزوح المأساوي وغياب كل أدوات الطبابة.

برد وجوع وقهر، وثم انتشار الأوبئة كانعكاس طبيعي لا سيما بين الأطفال.

لا أطباء ولا مشافي، يُسمح لك بالدعاء هنا فقط، في وقت لم تلبِّ فيه الأونروا زجاجة دواء واحدة لهذين الطفلين، أما عن الأمثلة فحدث ولا حرج.