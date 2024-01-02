ملكة جمال العراق السابقة تثير جدلًا بتصريحات عن حماس

لم تكتف ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان بالجدل الذي أثارته زيارتها إلى بلدات غلاف غزة، لإعلان التضامن مع إسرائيل، إذ خرجت مجددًا بتصريحات تنتقد فيها وصف حماس بـ"المقاومة"، معتبرة أن من يدعم الحركة يدعم الإرهاب.

عيدان قالت إن هجوم السابع من أكتوبر، قطع أرزاق الآلاف من عمال القطاع الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل، ثم دعت عبر فيديو نشره حساب رسمي تابع للحكومة الإسرائيلية على منصة إكس إلى ضرورة تحقيق السلام.

سارة التي تحمل أيضًا الجنسية الأمريكية، وتقيم في كاليفورنيا، والمرشحة لخوض انتخابات الكونغرس الأمريكي، نشرت قبل أيام صورًا لها بزي شبه عسكري، أثناء زيارة تضامنية، إلى مناطق هجوم السابع من أكتوبر؛ ما عرّضها لحملة انتقادات واسعة.

ويبدو أن هذه طريقة عيدان، منذ العام 2017، حيث نشرت الموسيقية وعارضة الأزياء العراقية صورة لها مع ملكة جمال إسرائيل وقتها عدار غاندلزمان، ضمن استعدادات مسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في لاس فيغاس.