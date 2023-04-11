موائد الرحمن في رومانيا

يقول الدكتور ضرار قطيني، رئيس المركز الثقافي الروماني العربي، إن "مسلمي رومانيا يحاولون إحياء العادات الرمضانية رغم فقدانهم الأجواء الروحانية في الدول العربية والإسلامية"، مؤكدًا أن "الحكومة الرومانية تكفل حرية العقيدة للمسلمين".

ويوضح قطيني، لـ"إرم نيوز": "عادات رمضان في رومانيا مكتسبة من العادات الإسلامية في بلداننا الأصلية، مثل إقامة موائد الرحمن بين الأصدقاء الجاليات العربية والمسلمة، سواء في المطاعم أو المنازل، أو حتى عبر دعوات من المواطنين الرومانيين الذين يحترمون عادات الشهر الفضيل، وكذلك من المركز الثقافي الذي أرأسه".

ويستطرد قطيني أن "مسلمي رومانيا يفتقدون الأجواء الرمضانية كما هي في الدول العربية الإسلامية، إلا أننا نحاول أن نقيم مجتمعًا رمضانيًّا صغيرًا في رومانيا بالمحافظة على عاداتنا وتقاليدنا العريقة".