طائرة عسكرية أمريكية تتجنب الاصطدام بمقاتلة صينية بعد مناورة خطيرة

تصادم خطير كاد أن يحدث بين مقاتلة صينية وطائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي. لم يفصل بينهما سوى ستة أمتار فقط.

الواقعة التي كشف عنها الجيش الأمريكي، تعد أحدث محاولات "التحرش" العسكري بين الصين وأمريكا قرب المنطقة الملتهبة على حدود تايوان.

ووفق رواية الجيش الأمريكي، فإن طيار مقاتلة صينية من طراز J-11، أجرى مناورة خطيرة قرب طائرة أمريكية من طراز آر-سي 135، محلقًا أمام مقدمتها.

تلك "المخاطرة" الصينية دفعت الطائرة العسكرية الأمريكية على تنفيذ مناورات مراوغة تجنباً للاصطدام.