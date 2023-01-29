"ليوبارد 2" و"أبرامز".. الإعلام الروسي يسخر من دبابات ألمانية وأمريكية

"بدائية"، "أقل قدرة على المناورة"، و "بطيئة " والثانية "مضروبة "، هكذا وصف الإعلام الروسي الدبابات الألمانية ليوبارد 2 والأمريكية أبرامز، بعد نشره سلسلة من التقارير التلفزيونية لإبراز نقاط ضعفها تحت عنوان " قطط بلا أسنان".

أظهرت التقارير فيديوهات على الشاشة تصور معركة افتراضية بين دبابات T-90 الروسية وليوبارد، حيث ادعى المقدم أن نصف دبابات ليوبارد ستدمر بنيران روسية حتى قبل أن تصل إلى ساحة المعركة، بسبب مدى الأخيرة البعيد وسرعتها في إطلاق النار مقارنة بليوبارد الثقيلة والبطيئة، بحسب وصفه.