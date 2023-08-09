التدخل العسكري في النيجر.. محاذير وحسابات دقيقة

قمة "إيكواس" غي أبوجا، تعد الثانية منذ انقلاب النيجر، الذي أطاح بالرئيس المدني المنتخب محمد بازوم، كما أنها تأتي في وقت خفت فيه حدة المواقف الدولية من الانقلاب، حيث أصبحت بعض دول غرب أفريقيا وحتى القوى العالمية منفتحة الآن على إعطاء الفرصة للتفاوض مع قادة العسكريين، الذين يبدون بدورهم مقاومة لكل الضغوط الخارجية الهادفة إلى إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه.

ويرى محللون أن التدخل العسكري المحتمل لإيكواس قد يبدو مغامرة محفوفة بالمخاطر ضد بلد تتشابك فيه مصالح الشرق والغرب، فضلا عن إقرارا من هذا النوع قد يأتي بنتائج عكسية، من قبيل تصفية الرئيس المعزول محمد بازوم من قبل الانقلابيين، متى ما أحسوا أن الأمور لن تكون في صالحهم؛ وهو ما قد يجر البلاد إلى حرب سيطال لهيبها دول الجوار وغالبيتهم أعضاء في "إيكواس".

انقلابيو النيجر أعدوا العدة للخطر القادم من إيكواس، حيث دفعوا بتعزيزات عسكرية إلى العاصمة نيامي ومحيطها، ويبدو أنهم يراهنون على عامل الوقت والتذبذب الحاصل في المواقف الدولية، لإضفاء الشرعية على سلطتهم، وهو ما بدأ بتعيينهم لرئيس حكومة من الأقلية العربية ويستعدون لتشكيل وزاري لمحو آخر آثار الرئيس بازوم، لتبقى الأمور في النيجر مفتوحة على كل الاحتمالات داخليا، وإن بدا أن الفاعل خارجي بالدرجة الأولى.