صاحب مطعم فرنسي يطرد أوكرانيين.. ويهتف: "يحيا بوتين"

مقطع لصاحب مطعم في باريس مع اثنين من الزبائن الأوكرانيين يثير ضجة. ظهر صاحب مطعم "Le Cosy Montparnasse" وهو يطرد الأوكرانيين، ويرفع يده بعلامة النصر قائلا، "Vive Putin" أو "يحيا بوتين".

الرجل ويدعى Alex Bacha أكد عدة مرات أنه فرنسي، لكن جماعات أوكرانية، قالت إنه ليس فرنسي الأصل، وشنت حملة على حسابات المطعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي داعية لمقاطعته.

معلقون اعتبروا أن المقطع يعكس امتعاض أوروبيين من العقوبات المفروضة على روسيا، والتي انعكست بالسلب عليهم أيضا، خصوصا ما يتعلق بالغاز والطاقة.

كما قال آخرون، إنه يعبر أيضا عن شكوى تتردد وسط الفرنسيين من زيادة عدد المهاجرين الأوكرانيين، وما سببه ذلك من معاناة اقتصادية إضافية.