زوجة ضحية واقعة كلب البيتبول بمصر تكشف تفاصيل جديدة

تفاصيل جديدة تكشفها لـ"إرم نيوز" زوجة محمد محب مدير أحد البنوك في مدينة الشيخ زايد بمصر، عن حادث تعرضه لهجوم وحشي من كلب بيتبول، دخل على إثره في غيبوبة. في الوقت الذي تعرض إرم نيوز كذلك لقطات حصرية للزوج ونجله الذي كان برفقته وقت الحادث.

الزوجة الدكتورة إيمان عبدالمحسن، أوضحت أن الحادث وقع يوم 26 فبراير الماضي، ومن يومها وزوجها في حالة حرجة، كاشفة عن تشخيص العديد من الأطباء الكبار لحالته.

كما كشفت معلومات جديدة عن يوم الحادث الصادم، والسبب الذي فاقم الإصابات، إلى هذا الحد.

الدكتورة إيمان وجهت رسالة إلى المعنيين، داعية لسن تشريعات أكثر تشددا بشأن اقتناء الحيوانات التي قد تسبب الأذى