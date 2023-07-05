يوغا الكلاب.. لايف ستايل أم تعذيب.. بل وجهان لعملة واحدة..

اتجاه نما بسرعة قياسية.. كيف لا ومروّجوه هم أرباب "السوشال ميديا" المدعوون "مؤثرين"..الذين لا يمانعون تعريض حياة صغار الكلاب للخطر، بل تعذيبها أيضا، حسب تحقيق لـITV News.

التحقيق أكد حرمان الجراء التي تقل أعمارها عن ستة أسابيع من الماء والنوم وإجبارها على العمل لساعات طويلة، بذريعة الترويج لنمط حياة صحي، يؤمّن لممارسيه التوازن النفسي المطلوب، ولو على حساب مخلوقات أخرى.

لكن منظمات رعاية الحيوان كانت لهم بالمرصاد، حيث طالبت بفرض حظر على هذا النوع من اليوغا.

ووصفت "الجمعية الملكية لمنع القسوة" ونادي بيت الكلب معاملة الجراء في فصول اليوغا بالـ"صادمة" والـ"خطيرة"، من حيث إن "تلك الجراء لا تملك القدرة على تخزين المياه مثلنا، لذلك فهي بحاجة له بشكل متواصل، وإلا فخطر الموت يهددها في كل لحظة، فضلاً عن أنها أصغر من أن تكون في بيئة بعيدة عن الأم".

وهو الجانب المظلم لصفوف اليوغا التي تعلن عن فوائدها في التخلص من التوتر، بوجود كلاب يتم الحصول عليها من مربي الحيوانات المحليين أو ملاجئ الحيوانات، لتتجول من "حصيرة" إلى أخرى، وفي بعض الأحيان يتم دمجها في أوضاع اليوغا.