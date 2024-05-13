"مبتكر".. من هو وزير الدفاع الروسي الجديد الذي اختاره بوتين؟

تشرّب مفاهيم علم الاقتصاد منذ نعومة أظفاره، في كنف عائلة "ريم بيلوسوف"؛ رجل الاقتصاد السوفيتي، الذي ساهم في تطوير الإصلاح الاقتصادي بالستينيات.

اختاره بوتين ليكون على رأس وزارة الدفاع الروسية، "حتى تكون الوزارة منفتحة على التجديد والأفكار الرائدة"، بحسب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

فمَن هو "المدني" الذي حاز على ثقة القيصر الروسي لمنصب "عسكري" مرموق.. بعد أن كان لفترة طويلة مساعداً للرئيس في القضايا الاقتصادية؟.

أندريه بيلوسوف.. من مواليد موسكو عام 1959، تخرج من كلية الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية عام 1981، وفي عام 1986 حاز على درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية.

ومن عام 1991 إلى عام 2006، كان رئيسًا للمختبر في معهد التنبؤ الاقتصادي في الأكاديمية الروسية للعلوم، ومستشاراً خارجياً لرئيس الوزراء بين عامي 2000 و 2006.

وفي تلك الفترة، ألّف كتاب "تطور نظام إعادة إنتاج الاقتصاد الروسي: من الأزمة إلى التنمية" 2006.

شغل أندريه بيلوسوف بعد ذلك منصب نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة لمدة عامين من 2006 إلى 2008، ومن عام 2008 إلى عام 2012، كان مديراً للدائرة المالية والاقتصادية في مكتب رئيس الوزراء الروسي.

وفي مايو 2012، تم تعيينه وزيرًا للتنمية الاقتصادية في حكومة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، حيثُ أثبت نجاحاً منقطع النظير.. ليُعَيَّن بعدها مساعدًا للرئيس للشؤون الاقتصادية، في يونيو عام 2013، ثمَّ نائبًا أول لرئيس وزراء روسيا في حكومة ميخائيل ميشوستين عام 2020.

وأُتيحت الفرصة له ليشغل منصب رئيس الحكومة بالنيابة لفترة مؤقتة امتدت بين الـ30 من أبريل إلى الـ19 من مايو لعام 2020، وذلك إثر إصابة رئيس الحكومة آنذاك ميخائيل ميشوستين بفيروس "كوفيد-19".

ويرجح مراقبون أن تكون خطوة تغيير وزير الدفاع "محاولةً من بوتين لإخضاع الإنفاق الدفاعي لمزيد من التدقيق، لضمان إنفاق الأموال بشكل فعال"، خاصةً بعد اتهام حليف شويغو ونائبه بتلقي رشوة.

ويبدو أن بوتين يتوسّم خيراً في العقل الاقتصادي المدبّر، والمواكب لعصره الذي أشرف على تطوير تقنيات إنشاء مركبات النقل العالية السرعة وأنظمة التحكم الذكية ومعدات النقل من الجيل الجديد منذ عام 2022.