ما سر التردد الألماني في تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد القتالية؟

إلحاح غربي وضغوط دولية متزايدة لدفع برلين إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" القتالية، يقابلها حيرة وتردد ألماني.. فما السر وراء ذلك؟

في حين تواصل كييف ضغوطها للحصول على مئات من دبابات "أبرامز" الأمريكية و"ليوبارد 2" الألمانية، تضع برلين شرطا لتسليم هذا النوعِ من الدبابات، وهو موافقة واشنطن على منح دباباتها لكييف أيضا.

وتتذرع الولايات المتحدة بأسباب لوجستية تحول دون إرسال دباباتها، حيث تقول إن أبرامز تستهلك الكثير من الوقود مقارنة بـ "ليوبارد" الألمانية، كما لا تتوفر قطع غيار لدباباتها في أوروبا وتصعب صيانتها.

في المقابل، يبدو أن الرفض الألماني جاء خشية من أن يفهم موقفها أنه تصعيد واستفزاز لروسيا.

وكانت موسكو قد حذرت من خطورة إمداد أوكرانيا بأسلحة قادرة على استهداف أراض روسية، وقالت إن ذلك سيؤدي إلى تصعيد خطير.