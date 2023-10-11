حماس: مستعدون لحرب طويلة ولكافة السيناريوهات

"مستعدون لحرب طويلة ولكافة السيناريوهات".. هذا ما أكده عضو بارز في حركة حماس خلال حديثه لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، في ما يبدو رداً على التهديدات الإسرائيلية بعملية عسكرية "تغيّر الشرق الأوسط" وفق وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

عضو قيادة حماس في بيروت، علي بركة، قال في حديثه إن الحركة ستستخدم عشرات الرهائن المحتجزين في غزة لضمان إطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل وخارجها، مؤكداً أن حماس تمتلك ترسانة من الصواريخ تكفي للاستخدام لفترة طويلة.

هذه التصريحات تأتي وسط تزايد المخاوف داخل إسرائيل بشأن مصير الرهائن الذين هددت حماس بإعدامهم إذا نفذت إسرائيل غارات جوية في قطاع غزة دون سابق إنذار للسكان للمدنيين.

بركة قال إنه لم يتم إطلاع سوى عدد قليل من كبار القادة داخل غزة عن التوغل الذي حدث يوم السبت داخل إسرائيل، مضيفا أنه حتى أقرب حلفاء الحركة لم يتم إبلاغهم مسبقا بالتوقيت.

ومع نفي التقارير التي تحدثت عن أن مسؤولين أمنيين إيرانيين ساعدوا في التخطيط للهجوم، أكد القيادي أن حلفاء مثل إيران وحزب الله اللبناني سينضمون إلى المعركة إذا تعرضت غزة لحرب إبادة.

بركة لم يخف إقراره بأن حماس نفسها فوجئت بنطاق العملية، والانهيار الكبير، وفق وصفه للجيش الإسرائيلي الذي قال إنه لم يكن سوى نمر من ورق.