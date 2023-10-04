1 كغ بـ229 دولاراً.. قهوة برازيلية فاخرة مستخرجة من فضلات طائر

إذا مُنح عشاق القهوة تجربة تذوق أحد أغلى أنواعها في العالم، فهل سيغيرون آراءهم عندما يعلمون أنها مصنوعة من روث هذا الطائر؟

يعشق طائر "جاكو" حبوب البنّ، ويختار منها أفضل البذور وأكثرها نضجاً..

ولصنع القهوة المسماة باسمه، يتم جمع فضلاته الثمينة، التي يتركها بين جذوع الأشجار في غابات البن البرازيلية الكثيفة، ثم تخضع الفضلات للتجفيف في دفيئة، وتُفرَز الحبوب الموجودة بداخلها وتُقشر بدقة، قبل وضعها في غرفة باردة.

عملية تتطلب جهداً كبيراً، يبرّر السعر المرتفع للمنتج، زد على ذلك ندرته، لاعتماده على شهية "جاكو" للبن، بحسب منتجيه.

المتخصصون في القهوة يؤكدون أنّ "جاكو لا يوفر أي نكهة إضافية لها، فعملية الهضم لديه سريعة جداً، وتستغرق بضع ثوان فقط، لكنّ الفرق الوحيد هو اختياره لأفضل أنواع الحبوب، لأنه يسترشد بغريزة البقاء".

أما عن سعره فيباع الكيلوغرام الواحد من قهوة "جاكو" في البرازيل بـ 229 دولاراً، وبسعر أعلى للتصدير، حيثُ تعرضه أهم المتاجر العالمية بينها "هارودز" البريطانية.