مليار مشاهدة وأكثر.. هل يعالج المغنيسيوم القلق؟

أكثر من مليار مشاهدة على "تيك توك"، حققها هاشتاغ "المغنيسيوم"، مع تأكيد عددٍ من رواد المنصة أن هذا المعدن استطاع القضاء على شعورهم بالقلق، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وهذه نتيجة أثبتت صحتها تجربة سريرية عشوائية أُجريت عام 2018 تفيد بأن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب الخفيفة إلى المتوسطة شعروا بتحسن بعد تناول المغنيسيوم.

إلا أن معظم الأفراد يحصلون على نسبٍ أقل من المستويات الموصى بها من المغنيسيوم من وجباتهم الغذائية يوميًّا بحسب ما أكدت الأستاذة في كلية علوم التغذية بجامعة ليدز "لويز داي"، فحتى يكون فعالاً في معالجة القلق يجب على الفرد البالغ أن يتناول بين 300 و 400 ملغم يوميًّا.

وهو معدن يمتلك تأثيراً مهدئاً، إذ يحد من استجابات التوتر بمنع الإفراط في الإثارة من خلال ناقل عصبي يسمى "الغلوتامات"، وفقاً لكاتي هولتون، عالمة الأعصاب الغذائية في الجامعة الأمريكية " والتي حذّرت من أن الكثير من "الغلوتامات" يمكن أن يعطل عمليات الدماغ ويرتبط بالعديد من حالات الصحة العقلية.

وسلطت هولتون الضوء على فائدة "المغنيسيوم في صنع الإنزيمات المنتجة لهرمون السعادة، وهما "السيروتونين" و"الميلاتونين" اللذان يؤديان دورًا أساسيًّا في عملية النوم".

مشيرةً إلى أنه من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كان للمغنيسيوم فائدة في علاج القلق لمن يعانون من نقصه، مقارنة بمن يتناولون كمية كافية.

وعدّدت هولتون الأطعمة التي يتواجد فيها المغنيسيوم بنسب "لا بأس بها" بحسب تعبيرها، كما في البذور والمكسرات وسمك السلمون والحبوب الكاملة والبطاطا والفاصوليا والخضراوات الورقية الخضراء، مثل: السبانخ، والسلق.. والفواكه مثل: الأفوكادو، والموز.