توترات على الحدود مع لبنان وسط استعدادات إسرائيل لاجتياح غزة

هكذا تبدو الحدود الجنوبية تجاه غزة في ظل حرب غير مسبوقة فاجأت الجميع... أكثر من 360 ألف جندي احتياط، وآلاف المعدات الحربية والمدرعات تنتشر على مساحة شاسعة بانتظار قرار المستوى السياسي بإطلاق العملية البرية على غزة، والتي يرفض المسؤولون العسكريون والسياسيون التراجع عنها لقناعتهم بأن تحقيق هدف الحرب بالقضاء على "حماس" لا يمكن تحقيقه إلا بعملية برية للوصول إلى مخابئ عناصرها تحت الأرض، لكن من جهة أخرى هناك شرائح عدة في إسرائيل ترفض هذه العملية بل تُحذّر منها.

وهنا عند الحدود الشمالية يتصاعد التوتر تدريجيًا، إذ وقعت مواجهات جديدة بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي وهي مواجهات أكثر احتدامًا... سكان الشمال يغادرون المنطقة، وتعليمات الجبهة الداخلية لهم لا تختلف عن سكان غلاف غزة بعد أن أُعلن عنها منطقة حرب وطوارئ في اليوم التالي لخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سيطر على المشهد الإسرائيلي، واعتُبر خطابه دعمًا غير مسبوق لإسرائيل، ورسالة تحذير حاسمة لإيران وحزب الله، فقد بعث بهم الخطاب الأمل بأن حزب الله سيرتدع ولن يدخل الحرب.

وهنا في منطقة عرب العرامشة شمال إسرائيل التي تعرضت لسقوط صاروخ من لبنان، هجر معظم السكان المنطقة، خشية أن يتكرر سيناريو "طوفان الأقصى"، في بلدات الجنوب كما أخلى الآلاف من سكان الشمال بلداتهم.

إطلاق العملية البرية باتت مسألة وقت بعد الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة طوارئ وطنية... في مقابل تحركات شعبية إسرائيلية لوقف الحرب، والمباشرة بمفاوضات حول أكثر من 150 أسيرًا إسرائيليًا، على الأقل في غزة، فبداية العملية البرية معروفة، لكن نهايتها سيكون من الصعب على أحد أن يتوقعها.