نجل نتنياهو.. من شواطئ فلوريدا إلى الحرب على الهاتف

من شواطئ فلوريدا إلى الحرب على الهاتف .. يائير نتنياهو جندي الجيش الإسرائيلي الذي يحارب بسلاح المنشورات ..

أغرق حساباته الشخصية منذ يوم الحرب الأول بمنشورات اتهام الجيش وأجهزة الأمن والشاباك في إخفاق صد هجوم السابع من أكتوبر ، وتمنى موت اليساريين المسنين بسبب فيروس كورونا بعد احتجاجهم ضد والده على أعقاب طوفان الأقصى ، تاريخ طويل من نشر وحذف المنشورات ومعاداة المسلمين على مستوى العالم .

في عام 2018 تم حظر حسابه على فيسبوك بعد أن نشر أنه لن يكون هناك سلام في إسرائيل حتى "يغادر جميع المسلمين ، قبل سنوات تكلم علنا وهو في حالة سكر عن تفاصيل موافقة الحكومة على صفقة غاز بقيمة 20 مليار دولار لصالح أحد رجال الأعمال، الأمر الذي خرج ونفاه سريعا حينها نتنياهو الأب، بحسب يديعوت أحرنوت.

منذ بدء الحرب، خاض يائير صراعا منفردا ضد الإعلام الإسرائيلي وانتقد بشدة استطلاعات الرأي التي أظهرت انخفاض شعبية والده، ومع كم الاحتجاجات التي طالته مع انتشار صوره مستجما على شواطئ فلوريدا بينما كانت الحرب مستعرة في غزة، تردد أن نتنياهو طالبه بالخروج ليبعده عن السوشال ميديا ولو مؤقتا، لكن ما هو جديد أن يائير لبى نداء إسرائيل لكن عن طريق الهاتف فقط، بعد أن تطوع في خدمة تلقي اتصالات الإسعاف في مؤسسة يونايتد هاتزالا.