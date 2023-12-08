العمل تحت القصف.. طبيب فرنسي يروي "المهمة المستحيلة" في مستشفيات غزة

"عدد الأطفال المصابين بالحرب مهول وقد وصل بعضهم إلى المستشفى بأعضاء مزقتها الغارات إلى قطع صغيرة"، جاء هذا على لسان الجراح الفرنسي فرانسوا جوغدال، العائد من خان يونس على أحد التلفزيونات الفرنسية..

كانت الصدمة واضحة على وجه الطبيب الذي أمضى شهرا في مستشفى ناصر في خانيونس ضمن بعثة إنسانية تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" لكنه وبحسب قوله فإن الوضع الإنساني كارثي وأفواج المصابين لا تتوقف. أما فيما يتعلق بهوية هؤلاء الجرحى، فقد كشف الطبيب أن 50% منهم نساء فيما تقل أعمار 50% منهم عن 18 عاما، و25% تقل أعمارهم عن عشر سنوات.

ثلاثون يوما، قال جوغدال، إنه عاشها تحت القصف. لكن بعد تدهور الأحوال أصبح أداء العمل بالنسبة للبعثة شيئا مستحيلا واضطروا إلى النزوح جنوبا نحو رفح. وردا على سؤال ما إذا كان الوضع سيعرف انفراجة، أجاب الطبيب، بأن بين اللحظة التي وصلوا فيها إلى المستشفى واليوم الذي غادروا فيه، كان الأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم، بل أصبح العمل هناك "مهمة مستحيلة".