ثقة السلطات الروسية بالذكاء الاصطناعي تضع عالماً روسياً خلف القضبان

تدخّل الرئيس بوتين بنفسه لإطلاق سراحه رغم عدم إسقاط التهم الموجهة إليه بعد.. عالم الهيدرولوجيا أو (علم المياه الجوفية) ألكسندر تسفيتكوف، وقع ضحيّة التطور التكنولوجي بعد أن أكد نظامُ الذكاء الاصطناعي في المطار، مطابقة وجهه بنسبة 55 % لوجه مجرم متسلسل نفَّذ جرائم فظيعة قبل 20 عاماً، برفقة شريك تم القبض عليه مسبقاً، بحسب ما جاء في الصحف الروسية.

وخلال التحقيقات، اعترف الشريك بجريمته، إلا أن شهادته حول شريكه في ارتكابها تضمنت معلومات بدت "غريبة" عن نمط حياة ألكسندر، بما فيها أنه كان يشرب الكحول ويدخن بكثافة، وأنه كان بلا مأوى في موسكو.

ورغم النفي القاطع من عائلة الضحية لتطابق تلك المعلومات مع حياة ابنها، وتأكيد زملائه في العمل أنه كان برفقتهم على بعد مئات الكيلومترات من مكان وقوع الجرائم، تؤكد مصادر أن السلطات الروسية لم تأخذ شهاداتهم بعين الاعتبار بسبب الثقة الكبيرة التي توليها لبرامج الذكاء الاصطناعي، والتي كانت كافيةً في نظرها لتبرير سجنه عشرة أشهر.