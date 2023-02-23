متى ستتوقف الهزات الارتدادية؟.. هذا هو السؤال الأكثر إلحاحا في سوريا وتركيا، منذ وقوع الزلزال المدمر، وما تبعه من هزات ارتدادية بشكل شبه يومي، تجاوز عددها الـ4 آلاف هزة، بعضها قوي.

هذه الهزات الارتدادية تحدث كنوع من إعادة التوازن المختل نتيجة حدوث الزلزال وتشير مراكز الرصد إلى أن بعض الزلازل تخلّف هزات قد تستمر لعدة أسابيع، أو شهور ولا يمكن تحديد متى ستتوقف على وجه الدقة. حتى يعود مستوى النشاط الزلزالي إلى مستواه الاعتيادي لما قبل حدوث الزلزال الرئيس بحسب خبير الزلازل السوري محمد داود.

وبالتالي لا مجال أمام الناجين في المناطق المنكوبة سوى الانتظار وتوخي الحذر من الهزات الجديدة.