بالتزامن مع "كوب 28" حلول ممكنة لمواجهة أزمة المناخ

تحت عنوان " قانون الأرض لوقف تلوث المناخ بحلول عام 2030"، انطلقت مبادرة عالمية عبر العديد من الدول بالتزامن مع انعقاد فعاليات "كوب 28" في الامارات، وهي مبادرة تدعو إلى تحول شامل نحو مصادر الطاقة المتجددة ووسائل النقل النظيفة واعتماد ممارسات زراعية مقاومة للتغير المناخي، حيث تركز هذه المبادرة بشكل جوهري على المساهمين الأساسيين في الانبعاثات الصادرة عن اسخدام الوقود الأحفوري في مجالات الطاقة والزراعة والنقل وإلزامهم بالانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.. لكن كيف ذلك؟

تقدم المبادرة برامج المنح التي تغطي نسبة كبيرة من تكاليف التحول في حين تضاعف الحوافز الضريبية وهو ما يتوافق مع الدعم الشعبي لمثل هذه التدابير المناخية على مستوى العالم في الوقت الذي تحث فيه التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة لمنع كارثة بيئية لا رجعة فيها.