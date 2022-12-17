مدارس لندن تشتكي جوع التلاميذ

عائلات بريطانية تواجه صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها في المدارس

إنه وقت الظهيرة في مقصف مدرسة "سانت ماري" الابتدائية... يصل التلاميذ مرتدين زيهم الأزرق ضمن طوابير. وبينما يُحضر بعضهم الطبق اليومي المؤلف من الدجاج والخضار ويجلسون حول طاولات بلاستيكية، يتناول آخرون وجبة باردة أحضروها من منازلهم... ويرتاد هذه المدرسة الواقعة جنوب لندن عدد كبير من التلاميذ المتحدرين من أسر فقيرة، فيما يستفيد نصف تلاميذها من وجبة مجانية في مقصفها، بتمويل من الحكومة.