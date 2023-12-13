"لن تكون هناك دولة فلسطينية".. بايدن طالب نتنياهو بتغيير حكومته.. فجاءه الرد

في خطوة غير مألوفة، قام الرئيس الأميركي جو بايدن بتوجيه طلبٍ "غير عادي" إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فقد طالبه بـ "تغيير تشكيلة حكومته الحالية".. ووفقًا لتقرير وكالة "رويترز"، أشار بايدن إلى أن نتنياهو "لن يتمكن من إحباط إقامة دولة فلسطينية مستقبلية".

ورغم التأكيد السابق على الدعم غير المشروط لإسرائيل، يظل الخلاف بين بايدن ونتنياهو عميقًا ومستمرًا منذ تشكيل الحكومة اليمينية..

الصحافة الإسرائيلية وصفت تصريحات الرئيس الأميركي بأنها "غير عادية"، وستؤثر على العلاقات الثنائية.

صحيفة "يديعوت أحرنوت" قالت إن تصريحات بايدن كانت "غير معتادة"، مشيرة إلى أنه أعلن صراحة عن موقفه من الحكومة الإسرائيلية، وسط صمت وحذر من رموز التطرف في الحكومة مثل سموتيريتش وبن غفير.. ورغم التحفظ عن التعليق العلني في إسرائيل، فإن كبار المسؤولين استهجنوا كلام بايدن بسخرية خلال المحادثات الخاصة.

وفي سياق الردود، أشارت بعض التسريبات إلى أن "تغيير تركيبة الائتلاف ممكن تماماً، من خلال إزالة بيني غانتس وحزبه من الحكومة".

بينما استنفر وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو قارعي، للرد على كلام بايدن في تغريدة على حسابه على منصة إكس، قال فيها: "لن تكون هناك دولة فلسطينية هنا ولن نعود أبدًا إلى أوسلو". كما اعتبر أن وجود "الدولة الفلسطينية سيُعرّض أمن الشعب اليهودي للخطر"، وفق تعبيره.

وبهذه التطورات هناك من يرى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتجه نحو فصل جديد من التوترات.