إسرائيل تضّطر لإلغاء صفقة بيع دبابات ميركافا

في خضم المعارك الدائرة في قطاع غزة، أجبرت التطورات العسكرية إسرائيل على إلغاء "صفقة تاريخية" لتصدير مئات من دبابات "الميركافا" القديمة إلى جيوش أجنبية.

الدبابات من طراز "ميركافا مارك 3" و"ميركافا 2"، تم استبدالها في العقدين الماضيين بطراز "ميركافا 4" المتقدم.

وتقول صحيفة Calcalist الإسرائيلية إن قرار إلغاء التصدير اتخذه المدير العام لوزارة الدفاع الجنرال إيال زمير، وذلك بعد اندلاع الحرب وتزايد استعداد الجيش لاحتمال فتح جبهة أخرى مع جنوب لبنان.

قُدّرت قيمة الصفقة بعشرات الملايين من الدولارات وكان من المتوقع أن تكون أكبر صفقة تصدير لإسرائيل من حيث عدد الدبابات.

وفي أعقاب قرار إلغاء الصفقة، بدأ الجيش الإسرائيلي في إعداد كتيبة مدرعة من دبابات "ميركافا 3" لتلبية احتياجاته في ظل التصاعد الحالي للحرب وتكييف الدبابات القديمة لتلبية الاحتياجات العملياتية للجيش.

تشير التقارير أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات لتعزيز حماية الدبابات من الهجمات، بما في ذلك تركيب مظلات معدنية فوقها. كما قامت وزارة الدفاع بتعجيل صفقات شراء لجرافات عملاقة وسط احتياجات متزايدة لها في الأعمال الهندسية.