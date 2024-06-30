تهديد إسرائيلي باستخدام سلاح "يوم القيامة" إذا وقع هذا الأمر

وسط تخوفات من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، ستكون تكلفتها باهظة على المنطقة.. تهديد إسرائيلي صريح باستخدام سلاح يوم القيامة حال تعرّض إسرائيل لخطر كبير يهدد وجودها.

سلاح يوم القيامة الإسرائيلي هنا يشير صراحة إلى السلاح النووي، والتهديد جاء على لسان رئيس مجلس العاملين في شركة صناعة الطيران والفضاء يائير كاتز.

كاتز كشف عن قدرة إسرائيل على محاربة إيران بأسلحة يوم القيامة، وسلط الضوء على الدعم الاستخباراتي الدولي والدفاع الناجح ضد أي هجوم إيراني.

استخدام سلاح يوم القيامة الإسرائيلي سيكون، وفق كاتز، في حال قررت كل من إيران واليمن وسوريا والعراق ولبنان الحرب على إسرائيل، وهذا الأمر قد يشكل تهديدا وجوديا لها.

أما فيما يتعلق بالهجوم الإيراني على إسرائيل، في أبريل الماضي، أكد كاتز أن المهندسين والعمال الإسرائيليين استعدوا لهذا السيناريو ولعدة أسابيع، وفي اليوم نفسه الذي شُن فيه الهجوم على إسرائيل ذهب جزء كبير من العمال إلى النوم ببساطة، وكان أعظم إنجاز لصناعة الطيران والفضاء الإسرائيلية هو الاستيقاظ في صباح عادي بعد الهجوم.

تصريحات كاتز هذه جاءت بعد يوم من تعليق مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة على التوترات الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، وتهديده لإسرائيل بوقوع حرب طاحنة في المنطقة إذا هاجمت لبنان بعدوان عسكري واسع النطاق.