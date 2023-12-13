مؤثر على تيك توك يجند قدماء الجنود الأمريكيين للعمل بإسرائيل

على تطبيق "تيك توك"، يُظهر مؤثر أمريكي يُدعى توماس لاثام مهاراته في جذب قدامى الجنود الأمريكيين للعمل في قواعد عسكرية سرية بإسرائيل.

يقول موقع The Intercept الأمريكي بأن حساب لاثام على تيك توك، والذي يضم نحو 17000 متابع، يجذب أعدادًا كبيرة من الأشخاص إلى فرص العمل في مجال الأمن الخاص.

في هذا المقطع يقول لاثام في نص مُلصَق على فيديو نشره على تيك توك: "من الرائع أن تكون مقاولًا عسكريًّا، فلو كنت في أمريكا لكلفتني هذه الطلة 4000 دولار شهريًّا". بينما تتحرك كاميرا هاتفه عبر المنظر من مبنى شاهق في بلدة بئر السبع بإسرائيل.

الموقع الأمريكي يقول إن لاثام يُشجع الشباب على الالتحاق بصفوف المقاولين العسكريين، مُظهرًا الحياة الرائعة للمتعاقدين العسكريين ومُقدمًا فرصًا للمحاربين القدامى للعمل بعد انتهاء خدمتهم العسكرية.. يعتمد لاثام على تيك توك كوسيلة جديدة لتوسيع قاعدة التوظيف، إذ يستهدف المستخدمين الشبان الذين يتفاعلون مع المنصة.

وباستخدام خبرته كمسؤول توظيف سابق يسعى لاثام لتلبية احتياجات الشركات العسكرية لجذب متطوعين أصغر سنًّا.. تُظهر الفيديوهات التي ينشرها لاثام لمحة نادرة حول عالم تعاقدات الأمن القومي.

ويكشف أيضًا عن قواعد عسكرية أمريكية سرية في إسرائيل، إذ يُؤكد البنتاغون على بناء مرافق جديدة بها .. ما يبرز أهمية تجنيد قدامى الجنود للمشاركة في هذا الجانب السري للصناعة العسكرية.