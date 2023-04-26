مطالب برلمانية أردنية بالتحرك دبلوماسيا للإفراج عن النائب عماد العدوان

طالب نواب أردنيون السلطات، بالتحرك دبلوماسيا للإفراج عن النائب عماد العدوان بعد أنباء توقيفه من قبل السلطات الإسرائيلية.

وكانت الخارجية الأردنية قالت أن النائب عماد العدوان تم توقيفه من قبل السلطات الإسرائيلية عند معبر "اللنبي" المعروف بجسر الملك الحسين وذلك للتحقيق معه، على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

ويكتنف عملية اعتقال إسرائيل للنائب الأردني، بزعم محاولة تهريب أسلحة وذهب إلى الأراضي الفلسطينية الكثير من الغموض، ورغم ذلك ينظر إليها داخل المملكة على أنها "سياسية بامتياز" و"تصعيد من قبل تل أبيب".