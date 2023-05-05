أزمة دبلوماسية بين الجارتين.. إيطاليا تطالب باعتذار فرنسي بعد "إهانة" رئيسة حكومتها

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يطالب الحكومة الفرنسية بالاعتذار؛ عقب تصريحات لوزير داخليتها جيرالد دارمانان، قادت تاياني لإلغاء زيارته إلى باريس.

أزمة دبلوماسية بين الجارتين خلقتها التصريحات التي اعتبرها تاياني "إهانات" لإيطاليا ورئيسة وزرائها اليمينية جورجا ميلوني، والتي قال فيها دارمانان لإذاعة آر.إم.سي: إن ميلوني "عاجزة عن حل مشاكل الهجرة التي انتُخبت على أساسها"، متهماً إياها بالكذب على الناخبين، بوعدهم إنهاءَ أزمة قوارب المهاجرين.

كما شبهها بالزعيمة الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، الخصم السياسي للرئيس إيمانويل ماكرون.

مؤكداً أن "اليمين المتطرف لديه خصلة سيئة وهي الكذب على الناس".

اللافت أن كلام دارمانان، جاء ردّاً على سؤال عن مواقف رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف "جوردان بارديلا" بشأن ملف الهجرة على الحدود بين فرنسا وإيطاليا، والذي انتقد أداء دارمانان، واصفًا إياه بـ"الوزير الصغير".