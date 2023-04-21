ما بين فاجعة التدافع واغتيال خطيب العيد عبدالله الباني.. فرحة اليمن السعيد "مكسورة"

هكذا كانت الأجواء قبل أيام من قدوم العيد بعد تبادل أكثر من 1000 أسير ومختطف بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

لكن فاجعة التدافع التي ألمت باليمنيين قبل أيام في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واغتيال الداعية اليمني عبدالله الباني في شبوة جنوب اليمن، اليوم، خطفت ما تبقى من البهجة بقدوم عيد الفطر.

بسبب 9 دولارات فقط، قتل أكثر من 82 يمنيًا كانوا يمنون النفس للحصول على ما يسدّ رمقهم، في فاجعة صنفت أنها من بين الأكثر دموية في العالم خلال السنوات العشر الماضية.

لم تشف جراح اليمنيين من التدافع المميت، حتى استيقظوا صباح يوم العيد على عملية اغتيال غادرة بإمام وخطيب الصلاة الشيخ عبدالله الباني في بيحان بشبوة.

فما بين واقعتي التدافع والاغتيال، تبقى فرحة أبناء اليمن السعيد "مكسورة".