للحد من الانتحار.. البنتاغون يوصي بتشديد قواعد حيازة الأسلحة داخل الجيش الأمريكي

ارتفاع ملحوظ في معدلات الانتحار التي تسجل بين عناصر في الجيش الأمريكي يدق ناقوس الخطر ويدفع السلطات للتحرك.

120 توصية أقرتها لجنة مكلفة من البنتاغون للحد من هذه الظاهرة من بينها إلزام الأفراد الذين يقيمون في مساكن عسكرية بتسجيل أسلحتهِم الشخصية في سجلات خاصة وحفظها في أماكن يتم إغلاقها بأقفال.

كما أوصت اللجنة بعدم السماح للعسكريين بشراء أسلحة شخصية من الثكنات والقواعد العسكرية إلا بعد مرور فترة انتظار إلزامية.

وسجل في العام الماضي حالات انتحار لأكثر من 500 عسكري و 200من أفراد أسرهم وفقا للبنتاغون في دولة يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.