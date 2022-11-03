لماذا صعود "الوقح" إيتمار بن غفير في إسرائيل مقلق؟

يهودي من أصل عراقي، إيتمار بن غفير يميني عنصري شديد التطرف يصبح لأول مرة سياسيا هاما في إسرائيل بتقدم كتلته الصهيونية الدينية لتصبح ثالث أكبر حزب في الكنيست، ما يثير قلق الفلسطينيين والعرب حيث ذكر موقع "ايكسيوس" الأمريكي في وقت سابق نقلا عن مصادر لم يسمها أن وزير الخارجية الإماراتي، أعرب عن مخاوفه من ضم يمينيين متطرفين للحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وبن غفير أصبح ظاهرة فريدة نشأت في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة رغم إدانته بعدد من التهم المتعلقة بالإرهاب بسبب عنصريته.

يريد ضم الضفة وطرد جزء من عرب48 وينكر وجود الشعب الفلسطيني ويدعم عنف المستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى حتى أن يائير لابيد وصفه بأنه محرض بائس ووقح مشيرًا إلى أن هدفه إشعال الأوضاع لأهداف سياسية شخصية ولجلب الاهتمام نحوه.