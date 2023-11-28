تحذيرات من بطء الاستجابة المناخية في مناطق النزاع

تغير المناخ والنزاعات القائمة في بعض المناطق يشكلان ثنائية معقدة تضع الفئات الهشة في خطر متزايد، هذا ما خَلُصَ إليه تقريرٌ صادرٌ عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

التقرير الذي نشره موقع "Climate Centre" يُسلط الضوء على التعقيدات التي تواجه عملية تقديم المساعدات الإنسانية بشكل يضمن عدم التسبّب في تفاقم التحديات القائمة.

ويحذّر من أن المبادرات الحسنة قد تتسبب عن غير قصد في تفاقم التحديات في المناطق المتضررة من النزاعات كغزة والنيجر وموزمبيق، حيث تكون التقلبات الاجتماعية والسياسية ونقص البيانات عوامل تعقيد إضافية.

التقرير يشير إلى أن العمل الإنساني يمكن أن يلبّي احتياجات الناس على المدى القصير، ولكنه لا يمكن أن يجعل الأنظمة الزراعية والغذائية والطاقية قادرة على مواجهة تغير المناخ على المدى البعيد.

لذلك لا بدَّ من تحقيق توازن بين الاستجابات الفورية وبناء القدرة على المدى الطويل في المناطق الصراعية.

وأكدت اللجنة أن العديد من الدول والمنظمات ستعلن التزامها بتعزيز العمل المناخي في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات في مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ (COP28).