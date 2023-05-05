تفاصيل تبادل اللكمات بين وفدي روسيا وأوكرانيا

تراشق وركل ولكمات متبادلة، بين وفدي روسيا وأوكرانيا خلال مشاركتهما في قمة البحر الأسود بالعاصمة التركية أنقرة.

الوفدان الروسي والأوكراني، لم يفوتا فرصة الاشتباك المباشر، في قمة التعاون الاقتصادي، والتي للمفارقة جاءت تحت شعار "جغرافيا واحدة، رؤية ومستقبل واحد".

الاشتباك الأول بدأ هنا، خلال كلمة نائبة رئيس الوفد الروسي، إذ قاطعها أعضاء الوفد الأوكراني ورفعوا خلفها علم بلادهم وشعار منظمة أوكرانية متطرفة، ليندلع الشجار.

ثم كان المشهد الثاني خارج القاعة، عندما انتزع سكرتير الوفد الروسي العلم الأوكراني. لتتكرر الاشتباكات المثيرة، التي اجتاحت مقاطعها وسائل التواصل الاجتماعي.