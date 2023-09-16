مشروع الألف دينار.. شرطي عراقي يبني مدينة مجانية كاملة للأيتام والفقراء

من بناء غرف بسيطة يحتمي تحت سقفها الفقراء والأيتام إلى تشييد مجمعات سكنية تحقق لهم أحلامهم في امتلاك منزل مؤثث بالكامل.

رحلة تفيض بالإنسانية خاضها مشروع الألف دينار في العراق الذي بدأ بمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقها الشرطي سيف عباس كطوف لجمع التبرعات من أجل تأمين منازل لإيواء الأسر التي ليس لديها معيل فتوجت ببناء ما يقارب 100 وحدة سكنية، وتطورت الفكرة حتى وصلت إلى بناء أول مدينة كاملة للفقراء في العراق.

بتصميم وأفكار عراقية بنيت هذه المدينة المتكاملة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى حيث تضم مسجدا ومدرسة ومراكز تجارية وغيرها الكثير من الخدمات التي تشكل أولوية بالنسبة للقائمين على المشروع والتي وفرت بدورها فرص عمل للشباب.

رسالة إنسانية بعيدة عن السياسة كل البعد، حيث يرغب مؤسس المشروع إيصالها إلى كل أطياف الشعب العراقي، كما يحلم بالوصول إلى بناء ألف منزل أو وطن كما يقول سيف الذي أثبت أن لكل امرئ من اسمه نصيب.