في بريطانيا الجائحة انتهت.. لكن معاناة من نوع آخر مستمرة

الجائحة انتهت، لكن معاناتهم لا تزال مستمرة

مئات الآلاف من البريطانيين الذين تركوا العمل خلال جائحة فيروس كورونا، يعيشون في فقر ويكافحون للعودة إلى العمل.

ويشير أحد الأبحاث التي أُجريت لتحديد أثر كوفيد_19 الاقتصادي، إلى أن مستويات الفقر التي يعيشها من تقاعدوا مبكرًا بسبب الجائحة، تزيد بنحو الخمس عمن تركوا العمل قبلها، حيث انخفض دخلهم بأكثر من 1000 جنيه إسترليني، كما خفضوا إنفاقهم على الطعام بنحو 60 جنيهًا في الأسبوع.

ورغم استعدادهم الكبير للعودة إلى العمل ومحاولاتهم المستمرة، يرجح السير ستيف ويب، وزير المعاشات السابق، أن يكون "التمييز على أساس السن" من التحديات الرئيسة التي تواجههم.

وكان الخمول الاقتصادي وصل إلى مستويات قياسية في عامي 2020 و2021، بعد انسحاب حوالي 600 ألف شخص من القوى العاملة.

فتبنى الوزراء إعادة الناس إلى العمل، على أمل تقليل التضخم وتوفير السيولة النقدية للتخفيضات الضريبية.

لكن جيريمي هانت، وزير المالية البريطاني، ركز على المهنيين الأثرياء، وحثهم على "العمل المرن" بدلًا من "الذهاب إلى ملعب الجولف"، مقدمًا مغريات بخفضٍ ضريبيٍ لمعاش التقاعد بقيمة مليار جنيه إسترليني.

ومع ذلك، فقد وجد تحليل كبير الاقتصاديين الباحثين في معهد الدراسات المالية البريطاني، أن 48 % ممن تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عامًا والذين تقاعدوا في 2020-21 يعانون الفقر.

وناقش كبير الاقتصاديين الباحثين في المعهد، أن "فرضية كون المتقاعدين أثناء الوباء من الأثرياء الذين ذهبوا للعب الجولف، تبرر تغيير مساهمات المعاشات التقاعدية لإغرائهم بالبقاء". مطالبًا بالتركيز على عودة "المحتاجين للعمل".

أما آندي بريجز، الرئيس التنفيذي لـ Phoenix Group وبطل العمال الأكبر سنًا في الحكومة، فيرى أنه دون تأمين وظائف جيدة لهم، ووجود أرباب عمل متقبلين لأعمارهم، سيظل هؤلاء يواجهون الحواجز نفسها التي تحول دون عملهم والتي دفعتهم إلى المغادرة في المقام الأول ".