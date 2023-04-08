أمريكي يعيش مع أربعمئة ورم منذ الطفولة

يعيش مع أربعمئة ورم تسكن جسده وباطن جسمه ووجهه منذ أن ولد.. الأمريكي كيني، ورحلة معاناة بدأت منذ الولادة وتفاقمت في عمر الثماني سنوات مع ما يسمى بمتلازمة غاردنر، التي تسبب اضطرابًا وراثيًا نادرًا، عادة ما يخلق نموا مجنونا للأورام الحميدة وغير السرطانية.

في ظهره فقط، يعاني كيني من حوالي 200 ورم، بينما يسكن صدره قرابة الخمسين ورما، لتتوزع بقية الأورام في مناطق أخرى من جسده، منها الوجه والرأس.

يقول الطب إن واحدا من بين كل مليون شخص قد يعاني هذا الاضطراب الخطير، بينما لا يزال كيني حبيس العيادات الطبية آملا بحل يخفف وجعه، بعدما أجرى قرابة خمسين جراحة خلال حياته.