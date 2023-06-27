ارتفاع الأسعار وتدني المستوى المعيشي يحرمان السوريين فرحة العيد

مجدداً تغيب فرحة استقبال عيد الأضحى لهذا العام عن وجوه السوريين، مع استمرار ارتفاع الأسعار وثبات الدخل المعيشي دون حلول حكومية ملموسة، ما يحرم الكثير من السوريين فرحة العيد ويقتصر الاحتفال فيه على ما يتوفر.

فيما يعتمد أغلب السوريين على الحوالات المالية الخارجية التي باتت جزءا أساسيا من إنفاق عشرات آلاف العائلات السورية، ومصدر دخل رئيسيًا للاقتصاد، لكنها لم تبدد ركود الأسواق مع قدوم العيد.

غلاء الأسعار لم يهدأ سيما بعد فاجعة الزلزال، حيث وصل تأثير هذه المأساة إلى أكثر من مليار دولار، ولا شك أن ذلك أرخى بظلاله على واقع معيشي لأغلب السوريين، دون إغفال الحصار المفروض على البلاد، وتداعيات قانون قيصر التي تنعكس بشكل مباشر على المواطن.

"إرم نيوز" جال في شوارع العاصمة السورية واستطلع آراء السوريين الذي كان ظاهرا وجليا على وجوههم الضيق والتفكير بواقع بات يؤرق معيشتهم، والتفكير بالقادم.

يشتهر عيد الأضحى بتقديم الأضاحي التي اعتاد السوريون على تقديمها، لكن هذا الأمر بات صعب التحقيق؛ حيث وصل كيلو لحم الغنم إلى ما يقارب 41 ألفا للكيلو. يقول خالد فطوم وتاجر لحمة: حركة خفيفة والحقيقة هذا العيد هو فرصة لبعض السوريين حتى يزور اللحم منازلهم، التي غاب عنها نتيجة الأسعار المرتفعة، فتكون الأضاحي هي الحل.

فيما قال علي الحايك، وهو تاجر ألبسة: حركة خفيفة والمعاناة واضحة على وجوه المواطنين.. تدني الدخل يؤثر على المواطنين المنشغلين بتأمين قوت يومهم، خصوصا أن العيد قدم في آخر الشهر، والأغلبية لم تحصل على رواتبها الشهرية، ويقتصر حضور المواطنين إلى السوق على جولات لمشاهدة ما هو جديد، لكن القدرة الشرائية لديهم ضعيفة، والسوق متنفس للكثيرين، وكما تلاحظ الحركة خفيفة، وأنا أملك محلًا لبيع ملابس الأطفال، ونحن على بُعد يوم واحد من العيد في مثل هذه الأيام لا يمكن أن تجد موطئ قدم في السوق، لكن اليوم انظر المحال شبه خالية.

أما في ما يخص الأسعار يقول الحايك إن الحصار المفروض على البلاد وانهيار الليرة مقابل الدولار ترك أثره ليس على المواطن فقط، بل حتى على التاجر الذي يُحرج في بعض الأحيان أمام المواطن عند سؤال الأخير عن سعر قطعة ما، ونحن نعلم أن السعر لا يناسب دخل المواطن، لكن هذا هو السوق.

ويضيف الحايك: مع الانفتاح العربي الأخير تجاه سوريا بدأنا نجد بعض العرب في أسواقنا، سواء من الأردن أو الخليج، فيتفاجؤون بالأسعار في أسواقنا، وهي التي كانت تعتبر الأرخص على مستوى الدول العربية.

أما ياسمينة فقالت: نعم هناك اختلاف كبير بين هذا العام والأعوام السابقة، كما نعلم الأسعار تضاعفت فيما الرواتب لا تزال على حالها، وانعكس الأمر على حركة السوق، ونأمل كسوريين مع الانفتاح العربي وعودة سوريا للجامعة العربية أن تكون هناك انفراجات اقتصادية لكن الأمر يحتاج وقتا أكبر. واعتماد معظم المواطنين على الحوالات التي تأتي من أبنائهم المغتربين في الخارج يُسهم بمساعدة من هم في الداخل.

هناك حركة أسواق والناس تتبضع، يقول نائل محي الدين: رغم الأسعار المرتفعة لكن الاأقبال جيد، والأيام هذه أيام عيد، ما يزيد من الحركة. وعن أسباب ارتفاع الأسعار يقول نائل إن سببها الأوضاع التي نعيشها والحصار الاقتصادي.

الأسعار مرتفعة وهي على الجميع، هناك من يتقبلها وآخرون لا يشعرون فيها، ووضع السوق ليس كما قبل، لكن نأمل أن تتحسن الأمور أكثر مع الانفتاح الحاصل على المستوى السياسي، لكن ما يسهم بهذا الارتفاع هو الشح بموارد الطاقة وارتفاعها، وتكاليف النقل وأسعار المواد الأولية، كما يقول المواطن حمود.

وخلال الجولة التقينا مواطنا أردنيا رفقة زوجته، حيث تحدثا لـ "إرم نيوز" عن أجواء العاصمة السورية هذه الأيام، واصفين الأجواء بالرائعة. ويقولان إن الأسعار بشكل عام مرتفعة، لكن فرق الصرف لا يجعل المغترب يتأثر كثيراً بالأمر، عكس المواطن السوري. وأشاد الزوج بالأمان الذي تنعم فيه العاصمة دمشق، فيما عبّرت الزوجة عن سعادتها بوجودها في دمشق وحبها للشعب السوري المحب للفرح والسعادة رغم ما مر به وما أصاب البلاد، وفق تعبيرها.

فيما الرأي الأخير كان لزياد جارودي، وهو تاجر إكسسوار، حيث قال لـ "إرم نيوز" إن الحركة ضعيفة جدا تصل لنسبة 70 بالمئة، ومعظم المتسوقين هنا للتنفيس والترويح عن النفس، خصوصا أننا في فترة امتحانات، وهناك من انتهى منها، فيجد في السوق فرصة للتخفيف من الضغوط.