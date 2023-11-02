ترك التنبؤ بالزلازل للتنبؤ بالمصائر.. هوغربيتس: غزة ستزول

انشغل عن التنبؤ بالزلازل للتنبؤ بالمصائر.. مجدَّدًا العالم الهولندي هوغربيتس يركب الموجة العالمية المنشغلة بالملف الفلسطيني الإسرائيلي، ليفتح النار على إسرائيل مخاطبًا جمهوره:

"إذا كنتم ما زلتم تعتقدون أن هذا الصراع يدور حول مكافحة الإرهابيين فأنتم مخطئون، فمنذ عام 1948 كان الهدف دائمًا يتعلق بترحيل الفلسطينيين". مشيرًا إلى أن "إسرائيل عمدت منذ سنين طويلة إلى طرد الفلسطينيين بشكل غير قانوني من أراضيهم الأصلية"

ضاربًا عرض الحائط بمشاعر متابعيه المؤيدين لإسرائيل، والذين صُدموا بموقفه المدافع عن غزة والداعي إلى إيقاف القصف الإسرائيلي وحماية المدنيين الأبرياء.

وفي محاولةٍ لاستقراء التاريخ وربطه بما يجري في الحاضر، توقَّع العالِم الهولندي بتغريدته على منصة إكس أن "غزة لن تبقى كما هي اليوم"، وأن "إسرائيل ستضم القطاع المكتظ بالسكان، ولن يعود هناك مكان لغزة بل ستصبح كلها ضمن إسرائيل".

مرفقًا تنبؤاته بصورة تضم خريطة فلسطين مبينة مراحل اقتطاع الأراضي الفلسطينية من قبل القوات الإسرائيلية.

وأعاد هوغربيتس تأكيده أن موقفه هذا لا يتعلق، لا من قريب ولا من بعيد، بمعاداة السامية، مؤكدًا أن "كلًّا من اليهود والعرب لديهم جذور سامية".

ومطالبًا الإسرائيليين بإيقاف "الفصل العنصري"