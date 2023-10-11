أطولها لم يصل الشهرين، لماذا تفضل إسرائيل الحروب الخاطفة؟ أو ما يعرف بـ"blitzkrieg" وهو مططلح ألماني يعني حرب الحملات القصيرة.

منذ انسحابها من غزة عام 2005، دخلت إسرائيل في حربين برا على القطاع، الأولى كانت أواخر عام 2008 حيث شنت إسرائيل حربا شمال وشرق غزة استمرت لأسبوعين فقط، والثانية كانت عام 2014 حيث اجتاحت غزة بريا في حرب استمرت 19 يوما..

وما بين هذه التواريخ تسلسل زمني لحروب قصيرة كثيرة منها ما لم يتجاوز الثمانية أيام، تماما كما حدث عام 2012 عندما اغتالت إسرائيل القائد العسكري في كتائب القسام أحمد الجعبري لترد الفصائل الفلسطينية حينها بما أسمته عملية "حجارة السجيل" واستمرت لمدة ثمانية أيام، بينما اغتالت اسرائيل في تموز من عام 2014 ستة من أعضاء حركة حماس في عملية ردت فيها الفصائل الفلسطينية بإطلاق ما سمي حينها عملية "العصف المأكول"، التي استمرت لمدة سبعة أسابيع.

تاريخيا، لم تسجل السنوات حربا إسرائيلية عسكرية طويلة المدى، ولعل في حرب الأيام الستة أو ما يعرف بـ"حرب أكتوبر" عام 1973 خير دليل على هذا، وحتى الحرب الإسرائيلية اللبنانية عام 2006 تجاوزت الشهر بأربعة أيام فقط، ما يؤكد مع الوقت أن اسرائيل تفضل الحروب السريعة والخاطفة، لكن ماذا عن الأسباب؟

التكلفة الاقتصادية الكبيرة وربما عدم القدرة على تحمل ضغوط الرأي العام الداخلي في إسرائيل، عاملان قد يكون لهما وزنهما في تفضيل إسرائيل للحروب الخاطفة، فأول الأسباب قد يكون على رأس القائمة لإسرائيل التي كلفها بناء جدار غزة على سبيل المثال، أو ما يعرف بالجدار الفولاذي الفاصل في العملية الأخيرة مليارا ونصف المليار دولار عام 2021، واختُرق مع دخول الفصائل الفلسطينية.

لا شك بأن الحسابات هذه المرة مختلفة تماما، مع أرقام صادمة للقتلى والجرحى والأسرى الإسرائيلين، وعملية قالت عنها إسرائيل بأنها لم تشهد لها مثيلا في حربها مع الفصائل الفلسطينية، فهل بات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أمام جبهة مفتوحة إلى اللانهاية؟ وحرب عسكرية فعلية قد تمتد لأول مرة لزمن قياسي؟