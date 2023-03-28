أول زعيم مسلم لبلد غربي.. من هو حمزة يوسف؟

حدث تاريخي غير مسبوق.. حمزة يوسف ذو الأصول الباكستانية يصبح أول مسلم يتقلد منصب رئيس الحكومة في بلد غربي.

الحزب الوطني الاسكتلندي أعلن فوز حمزة البالغ (37 عاما) برئاسة وزراء اسكتلندا خلفا لنيكولا ستورجون، التي أعلنت استقالتها مؤخرا بشكل مفاجئ.

فمن هو؟

ولد حمزة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية لأبوين مهاجرين وصلا إلى المملكة المتحدة في ستينات القرن الماضي.

تخرج من جامعة غلاكسو، وحصل على الماجستير في العلوم السياسية عام 2007.

وكان شخصية بارزة منخرطة في السياسة الطلابية.

انتخب عضواً في البرلمان الاسكتلندي لأول مرة عام 2011.

ومنذ عام 2012 شغل عددا من المناصب الوزارية في الحكومة الاسكتلندية، وها هو الآن يصبح رئيسا للحكومة، ليدخل التاريخ السياسي في الغرب كأول مسلم يتولى هذا المنصب الأكثر أهمية في البلاد.