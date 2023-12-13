محلل عسكري لـ "إرم نيوز": هذه آخر تطورات الصراع الأعنف بين روسيا وأوكرانيا

بعد فشل هجوم الصيف الأوكراني الذي كان يهدف الوصول إلى بحر آزوف وشبه جزيرة القرم، تحولت القوات الروسية من الدفاع إلى الهجوم في عدة جبهات متفرقة لتحقيق غايتين في آن واحد: الأولى استنزاف القوات الأوكرانية، والثانية السيطرة على كامل المقاطعات الأربع التي أعلنتها روسيا جزءاً من الأراضي الروسية وهي ( لوهانسك – دونيسك – زابوريجيا – خيرسون ).

والآن تدور ثلاث معارك كبيرة: الأولى في مقاطعة لوهانسك، وهي معركة كوبيانسك، والثانية في وسط مقاطعة دونيسك، وهي معركة افديفكا، ومعركة ثالثة جنوب مقاطعة خيرسون، ومحاولات القوات الأوكرانية عبور نهر الدنيبر.

المعركة الكبرى الآن هي في افديفكا ومحاولات القوات الروسية اقتحام وتطويق هذه المدينة وسط مقاطعة دونيسك، والقوات الروسية الآن دخلت أولى المناطق المبنية في هذه المدينة من الاتجاه الجنوبي، بعد أن سيطرت في الأيام الماضية على المنطقة الصناعية الجنوبية، وكذلك على محطة تنقية المياه، وهذا تقدم مهم للقوات الروسية، مستغلة تردي الأحوال الجوية وتساقط الأمطار والثلوج، وهذا ما تتفوق به القوات الروسية في القتال، في ظروف كهذه، على مدى الحروب السابقة التي خاضتها من قبل.