مرتبط بدميته عاطفيا ويسافر بمرحاضه حول العالم.

أسرار غريبة تكشف للمرة الأولى عن الملك تشارلز الثالث، أكثرها غرابة الدمية التي يحبها مثل طفله، والتي كلف موظفًا ،يدعى مايكل فويست، برعايتها ومعرفة مكانها في جميع الأوقات، بحسب ما كشفه كاتب السيرة الملكية كيرستوفر أندروسن، الذي ذكر في كتابه أن الملك يعشق هذه الدمية لدرجة أنه لم يسمح إلا لمربية طفولته مابل أندرسون بإجراء الإصلاحات الأساسية لها.

أندروسن أورد في الكتاب أن الملك تشارلز يسافر في كل مكان مع مقعد مرحاض مصنوع حسب الطلب له، وإذا تمت دعوته إلى مكان ما لتناول العشاء، فإنه يُحضر طاهيًا خاصًّا حتى يتمكن من إعداد وجبته الخاصة بشكل منفصل، لكن هذه المعلومة نفاها تشارلز سابقًا.