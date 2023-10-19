تفاصيل قصف مستشفى المعمداني وتفنيد المعطيات

رغم غزارتها في قطاع غزة المنكوب .. هذه الضربة العنيفة ليست كسابقاتها.. فقصف المستشفى الأهلي المعمداني وثّق مجزرة دموية لن ينساها التاريخ .. راح ضحيتها المئات أغلبهم من النساء والأطفال الذين اعتقدوا أنهم في مأمن بلجوئهم إلى المستشفى ..

فمن المسؤول عن هذه المجزرة التي يندى لها الجبين ..

أصابع الاتهام وجّهت للجيش الإسرائيلي الذي اتهم بدوره حركة الجهاد الإسلامي بقصف المستشفى ..

في هذا التقرير نرصد الأدلة البصرية وأبرز التصريحات التي تناولت استهداف المستشفى ولماذا سقط هذا العدد الكبير من الضحايا ..

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجري أقرّ بالقصف لكنه زعم أنهم قصفوا مرآب المستشفى وبأنه لم تكن هناك إصابات مباشرة في المستشفى". لكن القصف استهدف الساحة العامة وليس المرآب ..

ومن خلال تحديد موقع المستشفى الذي يقع في البلدة القديمة بغزة ويضم 13 مبنى، ومقارنتها بالصور والفيديوهات لاستهداف المستشفى، يتضح كيف أن الاستهداف وقع في الساحة الرئيسة التي يتجمع فيها مئات الأسر الفلسطينية التي تركت منازلها هربًا من القصف الإسرائيلي ..

من جهة أخرى نشرت حسابات على شبكات التواصل، مزاعم بأن القصف الذي تعرض له المستشفى كان بسبب صاروخ سقط بالخطأ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي، لكن عند فحص الأدلة البصرية فإن شكل الانفجار يشبه الأشكال الأخرى للانفجارات التي تعرضت لها مناطق في غزة جراء قصف من الطيران الإسرائيلي.

وهذا ما صرّح به مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية،

ومراسل BBC News أكد الفكرة : من حجم الانفجار الذي رأيناه لا يمكن أن يكون هذا إلا غارة من الجيش الإسرائيلي لأننا نشاهد صواريخ حماس ربما تقـتل 3 أو 6 أشخاص ولا يمكنها أن تُحدث مثل هذا الانفجار

فيما تداول نشطاء معلومة غير مؤكدة ونسبت لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية

أن القنبلة التي ألقيت على المستشفى المعمداني في غزة كانت من طراز MK-84 الأمريكية ..التي أرسلتها الولايات المتحدة لإسرائيل مؤخرًا وأثر الانفجار يتناسب مع قدراتها بحسب خبراء.

كذلك فإن المشاهد التي تداولتها حسابات إسرائيلية وزعمت بأن "صاروخًا للجهاد الإسلامي أصاب المستشفى" تعود لعام 2022، هذا الفيديو نشره مراسل عسكري للقناة الـ11 الإسرائيلية وقال فيه إنه يٌظهر صاروخًا لـ"حركة الجهاد الإسلامي" يسقط على غزة، لكن بالتحقق من الفيديو تبيَّن أن الفيديو الذي نشره قديم ويعود للعام 2022.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن المستشفى المعمداني كان من بين 20 مستشفى في شمال قطاع غزة، تلقّى أوامر من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء والتوجه جنوبًا..

وهذا ما أكده طبيب يعمل بمستشفى المعمداني قال إن إسرائيل هددت بقصف المستشفيات ونفذت تهديدها.

ووسط تبادل الاتهامات، أثارت تغريدة لمسؤول إسرائيلي جدلًا واسعًا..

فقد أقر هنانيا نفتالي، المتحدث الرسمي الرقمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، بضرب المستشفى لاعتقادهم بأنه يؤوي قاعدة لحركة حماس.. وأرفق تغريدته هذه بصورة للنيران تشتعل في المستشفى بعد الضربة.

إلا أنه عاد وحذفها سريعًا.. واستبدلها بتوضيح زعم فيه أن خطأ قد حصل