العربية في يومها تحتفي بتميزها

عيد اللغة العربية

منذ تأسيس الأمم المتحدة اعتمدت ست لغات رئيسية لها وهي الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية و العربية التي يحتفي أهلها بعيدها في الثامن عشر من كانون الثاني ديسمبر كل عام ..

لكن للغة العربية صفات تميزها عن غيرها حيث تحتوي على اثني عشر مليون كلمة دون تكرار مقابل ستمئة ألف للإنجليزية ، والوحيدة التي تحتوي حرف الضاد ، ويتحدث بها أكثرُ من أربعِمئةِ مليون ِشخص حول العالم وعمرُها أكثرُ من ألف وأربعمئة سنة

أكثر ما يميز العربية احتوائُها على إعجاز وتغيير ٍفي المعنى عند تبديل الحركات ِالإعرابية مثال ذلك عندما نقول : ألمٌ ألمًّ ألم أُلمُّ بدائه ِ إن أنًّ آنٌ آن أنُ أوانه

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