الثاني خلال عام.. زلزال يضرب أفغانستان مخلفًا مئات القتلى ومشاهد الدمار

زلزال آخر يضرب أفغانستان خلال أقل من عام مخلفاً وراءه الدمار والخراب وقرى سويت بالأرض.

هذه البلاد المثقلة بالأزمات عاشت ليلة من الرعب.

فقد تمركز الزلزال في مناطق يصعب الوصول إليها، تقع على بعد 30 كيلومتراً شمال غرب عاصمة ولاية هرات، وبلغت قوته 6,3 درجة، وتبعته ثماني هزّات ارتدادية قوية.

وزارة الصحة الأفغانية قالت إن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم والعدد قابل للزيادة، بينما يكافح عناصر الإنقاذ للعثور على ناجين تحت الركام.

هذا الزلزال ترك آلاف الأشخاص بلا مأوى ولا طعام .. يفترشون السماء وينتظرون أي أمل بالعثور على ناجين.

منظمة الصحة العالمية أعلنت بأن أكثر من 600 منزل دُمّرت أو تضررت جزئياً في 12 قرية على الأقل في ولاية هرات، مع تضرر حوالي 4200 شخص.

جاءت هذه الفاجعة بينما تعاني أفغانستان من أزمة إنسانية حادة، إذ تم وقف المساعدات الأجنبية على نطاق واسع منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.